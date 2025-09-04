В Химках рабочие установили две новые детские площадки

В подмосковных Химках продолжается благоустройство дворовых территорий, рабочие установили две новые детские игровые площадки возле жилых многоэтажек № 7 и № 9 на улице Машинцева в Новых Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Площадки площадью 200 и 150 кв. м включают в себя игровые комплексы с горками, качели-балансир, качалки на пружине и двойные качели. В целях безопасности их покрыли ударопоглощающим резиновым материалом и огородили металлическим забором, на территории появились скамейки и урны, а также информационная стойка. Теперь рабочим предстоит провести благоустройство и озеленение.

«В Химках заботятся о жителях и делают все для удобной и комфортной жизни. Думаю, наши маленькие химчане будут рады новой площадке», — сказала депутат Юлия Мамай.

В общей сложности в 2025 году в муниципалитете проведут ремонт 18 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.