В Химках рабочие завершили монтаж пролетного строения на мосту через реку Клязьма

В Химках продолжается капитальный ремонт моста через реку Клязьма. мостовики завершили монтаж металлического пролетного строения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Параллельно специалисты осуществляют комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода на прилегающей территории. Также планируется уложить новое покрытие и обустроить удобные подходы, лестничные сходы и тротуары», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Длина переход превышает 38 м, он расположен вблизи ЖК «Город Набережных» и соединяет два городских квартала — Клязьма и Свистуха. Открыть движение по мосту планируется в октябре 2025 года.

Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», на это время для комфортного передвижения жителей рядом возвели временный надземный переход.

