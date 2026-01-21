В Химках расширят территорию парка «Дубки»

В Химках могут расширить территорию парка «Дубки», с таким предложением выступила жительница Химок, член Общественной палаты Татьяна Кожевникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на депутата местного совета от партии «Единая Россия» Юлию Мамай.

Депутат обратилась по этому вопросу к ВРИП главы Химок Инне Федотовой. Вместе с профильными специалистами они рассматривают возможность присоединения к парку новой территории, которую отвели для размещения нестационарных торговых объектов.

«Знаю, насколько эта зона отдыха важна для наших жителей — как там каждый день прогуливаются мамы с детьми, как отдыхают на лавочках наши бабушки и дедушки. Это зеленый оазис в сердце Новых Химок. И теперь он станет еще больше, потому что вы этого захотели», — отметила Юлия Мамай.

На данный момент вопрос находится на стадии согласования.

