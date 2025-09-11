В Химках рассказали о лауреате Доски почета

Участник отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Дмитрий Фризен стал одним из лауреатов Доски почета у здания администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что в течение 13 лет он служил в органах внутренних дел, принимал участие в нескольких боевых конфликтах: Первой и Второй чеченских кампаниях, больше года находился в зоне СВО.

«Нигде в подсознании нет места для сомнений или размышлений. Все силы направлены на выполнение поставленной задачи. Впоследствии ты просто становишься таким организмом, у которого все чувства очень сильно обостряются», — сказал Дмитрий.

Теперь ветеран оказывает поддержку бойцам спецоперации, проводит уроки мужества и принимает участие в патриотических проектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.