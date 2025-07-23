В Химках рассказали о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор граждан старше 19 лет на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, для этого у них не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

При заключении контракта на год военные могут получить единовременную выплату. Депутат Химок Юлия Мамай подчеркнула, что государство предоставляет выгодные условия службы по контракту, социальные гарантии и поддержку, чтобы «каждый мог выполнить свой гражданский долг с честью и достоинством».

Один из участников СВО, стрелок с позывным Бурят отметил, что рядом с ним находятся военные, в которых он уверен.

«Когда ты уверен в своем напарнике, все становится проще. На поле боя мы как одно целое. Один не оставит другого, и это ощущение братства не покидает даже в самых сложных моментах», — поделился военнослужащий.

Узнать подробнее об условиях контракта можно узнать по номеру телефона: 8 (925) 067-89-69.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.