В Химках рассказали о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, для этого приглашаются граждане старше 19 лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В случае заключения контракта на год военные смогут получить единовременную выплату. Депутат Химок Татьяна Кавторева подчеркнула, что служба по контракту представляет собой «осознанный выбор настоящих патриотов, готовых с честью и достоинством защищать интересы нашей Родины».

Так, например, техник ударно-разведывательной роты БПЛА с позывным Батя принимает участие в СВО с 2023 года.

«У меня многие одноклассники, друзья, товарищи находятся здесь на защите интересов страны. Бывает, мы с ними видимся в отпусках, но редко», — поделился он.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на контрактмо.рф. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.