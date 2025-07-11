В Химках рассказали о трудовой династии Меркуловых

В Химках живут и трудятся трудовые династии, которые передают свои традиции из поколения в поколение, примером в округе является семья Меркуловых, чья жизнь неразрывно связана с культурой и искусством. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что Химки по праву гордятся своими трудовыми династиями. В рамках программы «Успех V единстве поколений» совместно с представителями трудовых династий здесь проводят мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель Центральной детской школы искусств Нина Меркулова рассказала о своих родственниках.

«История профессионального пути нашей семьи началась с деятельности моего папы Ивана Михайловича. Он участвовал в строительстве культурных объектов Химок, в том числе и Центральной школы искусств, закладывая фундамент не только зданий, но и духовного богатства города», — поделилась Меркулова.

Она продолжила семейное дело. Выпускница ЦДШИ после окончания консерватории вернулась в школу, чтобы передавать там. Ее супруг, заслуженный работник культуры России Геннадий Синявин руководит духовым оркестром дворца культуры «Родина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.