В Химках рассказали о трудовой династии Меркуловых

Жителям Химок рассказали о трудовой династии Меркуловых

Официально

Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках живут и трудятся трудовые династии, которые передают свои традиции из поколения в поколение, примером в округе является семья Меркуловых, чья жизнь неразрывно связана с культурой и искусством. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что Химки по праву гордятся своими трудовыми династиями. В рамках программы «Успех V единстве поколений» совместно с представителями трудовых династий здесь проводят мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель Центральной детской школы искусств Нина Меркулова рассказала о своих родственниках.

«История профессионального пути нашей семьи началась с деятельности моего папы Ивана Михайловича. Он участвовал в строительстве культурных объектов Химок, в том числе и Центральной школы искусств, закладывая фундамент не только зданий, но и духовного богатства города», — поделилась Меркулова.

Она продолжила семейное дело. Выпускница ЦДШИ после окончания консерватории вернулась в школу, чтобы передавать там. Ее супруг, заслуженный работник культуры России Геннадий Синявин руководит духовым оркестром дворца культуры «Родина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Актуально
Химки
Подмосковье