В Химках разыскивают неизвестного, выстрелившего в окно жилого дома
Неизвестный выстрелил в окно квартиры в Химках
Фото: [Медиасток.рф]
В Химках разыскивают неизвестного, который выстрелил в окно квартиры жилого дома на Юбилейном проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
В полицию с соответствующим заявлением обратилась местная жительница 1985 года рождения.
Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник выстрелил из неустановленного предмета в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.
«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника», - отметили в ведомстве.