В Химках разыскивают неизвестного, выстрелившего в окно жилого дома

Неизвестный выстрелил в окно квартиры в Химках

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Фото: [Медиасток.рф]

В Химках разыскивают неизвестного, который выстрелил в окно квартиры жилого дома на Юбилейном проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию с соответствующим заявлением обратилась местная жительница 1985 года рождения.

Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник выстрелил из неустановленного предмета в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника», - отметили в ведомстве.

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