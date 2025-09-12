В Химках руководителя теплоснабжающей организации наказали за сброс сточных вод

Химкинская городская прокуратура привлекла к административной ответственности руководителя теплоснабжающей организации за несанкционированный сброс сточных вод в реку Химка, проверку по данному факту провели после появления соответствующей информации в средствах массовой информации. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что береговые полосы и сам водоем были загрязнены твердыми бытовыми отходами, строительным мусором, отработанными шинами и слитыми стоками. Главе округа и директору филиала организации внесли представления с требованием об организации уборки отходов, очистке берега и акватории реки.

В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении (ст. 7.6 КоАП РФ. Постановлением Министерства экологии и природопользования Московской области его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. После этого компания изменила технологический режим работы коммунальных сетей и устранила сброс сточных вод.

