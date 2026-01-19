В Химках семьям участников СВО передали крещенскую святую воду

В Химках депутаты Юлия Мамай, Алексей Федоров, Валентин Герасимов, Галина Болотова и другие передали крещенскую святую воду семьям участников специальной военной операции.

«Это стало нашей теплой традицией, которой мы последовали и в этом году», – рассказала Мамай.

С начала СВО из Химок передали бойцам более 600 тонн гуманитарной помощи. Это продовольствие, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Крещением.