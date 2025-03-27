В Химках собрали более 500 тонн гумпомощи для участников СВО

С начала проведения специальной военной операции жители Химок собрали и отправили участникам СВО более 500 тонн гуманитарного груза, поддержку в этом вопросе оказывают в том числе муниципальные депутаты и общественники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, депутат Совета депутатов Алексей Федоров передал в зону СВО посылку с продуктами питания и средствами личной гигиены.

«Призываю всех химчан оказывать помощь тем, кто сейчас на передовой. Каждый ваш вклад, будь то посылка или теплое слово в письме, действительно важен», — отметил он.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что поддержка поможет дать военным уверенность в том, что «их ждут дома».

Узнать о пунктах сбора помощи можно в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру 8 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.