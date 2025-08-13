В Химках сообщили о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, участниками СВО могут стать жители старше 19 лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

При заключении контракта на год для военных предусмотрена единовременная денежная поддержка. Депутат Химок Руслан Шаипов отметил, что контрактники могут получать выплаты и полный пакет социальных гарантий.

Одним из них стал доброволец с позывным «Усман», который 10 лет проработал пожарным. В 2023 году он приехал рядовым, помощником пулеметчика, теперь — дорос до заместителя командира штурмового батальона. Его наградили орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

«Считаю, что все награды заслужены моим личным составом», — сказал военный.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на контрактмо.рф. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.