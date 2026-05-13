«Нервный срыв на концерте и обвинения в предательстве»: дочь Славы рассказала о состоянии певицы после конфликтов

Начало 2026 года выдалось для певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) непростым. В феврале у нее случился нервный срыв прямо на концерте в Смоленске, а уже в марте она обвинила близких в предательстве — эти сообщения появились в ее социальных сетях и вызвали беспокойство у поклонников.

Сейчас, судя по словам дочери артистки — Александры Морозовой, у нее все хорошо. Слова девушки приводит Woman.ru.

«Мне кажется, я думаю, что и все в принципе видят, что как будто бы ситуация у нее нормализовалось. Я очень рада», — рассказала девушка, отметив, что старается поддерживать мать.

Сама Слава заметно изменилась: она похудела и сменила прическу. Поклонники заметили в ее соцсетях нового мужчину и начали строить предположения о романе, но Александра пояснил — это не романтический партнер, а помощник мамы.

27-летняя девушка подчеркнула, что старается не вмешиваться в личную жизнь певицы. Морозова призналась: в прошлом между ними были долгие периоды ссор и молчания. По ее словам, она всегда выступала инициатором примирения.

Сейчас, по словам дочери, у них с мамой идиллия. На день рождения Славы Александра планирует подарить ей посуду.

