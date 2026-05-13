Аналог сакуры растет в Подмосковье: как вырастить японскую экзотику на даче

Розовое облако цветущей сакуры больше не является исключительной приметой Японии. Все чаще эти деревья появляются на участках в Подмосковье, вызывая восторг соседей и прохожих. Однако выживет ли южное растение в снегах средней полосы? Садовод Екатерина Рассадина рассказала REGIONS , какие разновидности способны переносить местные морозы и что нужно сделать, чтобы дождаться цветения.

Сакура — это не одно дерево, а целая группа

Многие ошибочно полагают, что сакура — нежное субтропическое растение, которому не место под Москвой, объясняет эксперт. На самом деле этим словом называют целую группу декоративных видов вишни. Среди них встречаются экземпляры, способные мириться с капризами российского климата. Истинно японские сорта действительно слишком капризны для местных зим, поэтому дачникам рекомендуют обратить внимание на морозостойкие гибриды и мелкопильчатые вишни.

Лидеры подмосковного рейтинга

Самой подходящей кандидатурой Рассадина называет сорт «Кику-шидаре». Это дерево с плакучей кроной и розовыми соцветиями выглядит как открытка из Токио, но при этом способно пережить зиму под хорошим укрытием.

В числе достойных вариантов также числятся «Канзан», «Royal Burgundy», а также сахалинская и курильская вишни. Последние две, уточняет специалист, уступают японским аналогам по декоративности, но заметно выигрывают в надежности. Для климата Московской области устойчивость к морозам часто оказывается важнее экзотической красоты.

Посадка без ошибок: тепло, сухо и никаких сквозняков

Выращивание сакуры начинается с выбора правильного места, предупреждает садовод. Дерево категорически не переносит два врага — холодный ветер и застой влаги. Лучшая локация — солнечный участок у стены дома или глухого забора, где растение будет защищено от сквозняков.

Почва требуется легкая, с хорошим дренажем. Вода у корней застаиваться не должна — это верный путь к болезни и гибели, особенно в зимний период. При этом молодым деревьям нужен регулярный полив в летние месяцы, и здесь важно соблюдать баланс.

Зима — главное испытание

Самый сложный этап в жизни подмосковной сакуры — холодное время года, отмечает Рассадина. Молодые побеги и цветочные почки страдают в первую очередь. Поэтому в первые годы после посадки дерево обязательно укрывают. Эксперт рекомендует мульчировать приствольный круг, использовать укрывной материал и защищать ствол от солнечных ожогов и морозобоин — трещин на коре, возникающих из-за резких перепадов температур.

Обрезка: чем меньше, тем лучше

Еще одна распространенная ошибка дачников — чрезмерное укорачивание ветвей. Сакура не терпит агрессивного вмешательства, объясняет специалист. В большинстве случаев дереву достаточно санитарной обрезки ранней весной, когда удаляют сухие и поврежденные побеги. Формирующая стрижка может навредить и лишить растение долгожданного цветения.

Ранее сообщалось, что цветение «подмосковной сакуры» в Наро‑Фоминске совпало с майскими праздниками.