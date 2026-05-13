Здесь время не имеет власти: изнанка жизни в Северном Афганистане удивила российского туриста

К югу от Амударьи замерло время. Северный Афганистан — это «заповедник» досоветской Средней Азии, где модернизация лишь слегка коснулась древнего уклада. Пока соседи на севере строили заводы и меняли быт, здесь консервировался Южный Туркестан с его узбекскими ханствами, туркменскими коврами и вековыми традициями. Журналист Наука Mail больше месяца путешествовал по северным регионам страны и поделился, как на самом деле живет столь забытое многими направление.

Гиндукуш: стена между мирами

География Афганистана диктует свои правила. Хребты Гиндукуша — это не просто горы, а непреодолимая граница. Зимой, когда перевал Саланг заваливает снегом, сообщение между Кабулом и северным Мазари-Шарифом практически прекращается. Единственный путь — самолет за 80 долларов, сумма для рядового афганца астрономическая.

Север всегда тяготел не к пуштунскому Кабулу, а к Бухаре и Самарканду. Мазари-Шариф, или «Благородная гробница», вырос вокруг Голубой мечети. Местные верят, что здесь покоится халиф Али. Иноверцев внутрь не пускают, но за расписными сводами скрываются не только молитвы, но и генеалогические древа знатных семей, которые ведут летопись веками.

От вольных ханств до пуштунского влияния

До конца XIX века север представлял собой россыпь независимых узбекских ханств. Меймена, Андхой, Бадахшан — они жили грабежом караванов и бесконечными войнами. Кабул покорял их железной рукой, переселяя на север пуштунов, чтобы закрепить власть.

Сегодня старая цитадель в Андхое — это мешки с песком и пулеметные вышки талибов. В городе, где когда-то правил духовный наставник Тамерлана, жизнь течет неспешно: плов едят руками, а в мечетях дети хором учат Коран. Архитектура здесь — чистый Туркестан: медресе и хаузы (резервуары для воды) выглядят так, будто их перенесли из старой Бухары, разве что реставрация тут заменяется простой побелкой стен.

Ковры, чапаны и царское золото

Андхой — мировая столица ковров. Здесь до сих пор используют «бельджик» — тончайшую шерсть мериноса. Узоры, называемые «бухара», плетутся вручную, а готовое изделие весит десятки килограммов.

На улицах северных городов не встретишь западной одежды. Мужчины носят полосатые стеганые чапаны — халаты, которые в СНГ остались разве что в музеях или на старых фото. Но дух истории здесь буквально под ногами: в ювелирных лавках среди серебряных украшений можно встретить золотой червонец Николая II. Царские монеты попали сюда с беженцами после революции и до сих пор кочуют из рук в руки, оцениваясь в тысячи долларов.

Тени «шурави» в эмирских садах

В Ташкургане стоит дворец эмира Абдур-Рахмана «Баг-и Джахан Нама». Это символ централизованной власти, некогда роскошный сад, отражающий вселенную. В 1980-е годы здесь располагался штаб советских пограничников.

На облупившихся стенах до сих пор видны следы пребывания «шурави»: надписи «Не курить!» и фрагменты лозунгов о советско-афганской дружбе. Нынешние власти обещают сохранить эти артефакты, хотя время и климат безжалостны к памяти о той войне.

«Да здравствует советско-афганская…». Недостающее слово «дружба» вместе с гербом и флагом СССР старательно сбито руками моджахедов, захвативших власть в стране после падения Наджибуллы. Все это — редкий сохранившийся реликт присутствия советских войск в Афганистане», — отмечается в материале Наука Mail.

Бузкаши: спорт суровых всадников

Главное зрелище севера — бузкаши. Это средневековое «козлодрание», где сотни всадников борются за тушу животного. Игра зародилась как тренировка кочевников для защиты скота от набегов. Сегодня это национальный символ. Накал страстей здесь такой, что травмы лошадей и людей — обычное дело, а за победу в одном раунде арбитр может объявить награду в 50 долларов, за которые всадники готовы буквально втаптывать друг друга в пыль.

Современные баи и кодекс чести

Но вот на пыльном стадионе появляется ключевая фигура. В афганце средних лет нет ничего вызывающего, но в каждом жесте сквозит осознание собственной власти. Это современный бай. Под почтительные кивки толпы он занимает лучшее место у кромки поля, а вокруг живым щитом располагается свита: родственники, деловые партнеры и нахлебники. Только теперь матч можно начинать.

То, что веками было сельским празднеством, сегодня превратилось в суровый профессиональный спорт. Если раньше пределом мечтаний победителя был ковер или баран, то теперь за бузкаши стоит Олимпийский комитет Афганистана и большие деньги. Крупные бизнесмены содержат целые конюшни, нанимая лучших наездников (чапандазов), как футбольные клубы нанимают форвардов. Для спонсора организация игры — это не меценатство, а демонстрация политического веса.

Иногда кажется, что всё действо разыгрывается ради одного человека на «VIP-трибуне». Распорядитель игры то и дело подбегает к бизнесмену с шутками, проверяя, доволен ли покровитель. «Тушу» козла (теперь часто искусственную) вбрасывают не в центре, а прямо под ноги гостю, чтобы он мог разглядеть детали схватки. Всадники после заездов подъезжают к баю, упражняясь в красноречии и благодарностях, а тот величественно раздает наличные тем, кто проявил особую удаль. Над всей этой сценой, на несколько ступеней выше, неподвижной статуей застыл телохранитель с автоматом — еще один обязательный атрибут статуса, дополняющий патрули талибов по периметру.

Путь на Кабул

Накал страстей в Мазари-Шарифе объясняется просто: на кону не только 50 долларов за раунд. Здесь, где каждый играет сам за себя, идет жесткий отбор. Лучшие из лучших составят сборную провинции Балх и отправятся в Кабул на финал страны. Там, в столице, региональные команды будут биться уже за призы иного порядка — автомобили и десятки тысяч долларов. Ради этого мужчины бешено машут плетьми и гонят коней в галоп, ежесекундно рискуя оказаться на больничной койке вместо столичного пьедестала.

Когда солнце начинает клониться к закату, стадион оживает в хаосе. Всадники покидают поле прямо в седлах, смешиваясь с толпой зрителей. Жители окрестных кишлаков ведут коней к фургонам, а горожане разъезжаются по домам верхом, лавируя между старыми пикапами и прохожими.

Главный гость тоже поднимается со своего места. Но едва он успевает сделать шаг, как величественную процессию бесцеремонно разрывает кольцо чумазых детей — уличных торговцев, уже распродавших свой товар. На мгновение верхушка социальной пирамиды сталкивается с ее основанием. Современный бай, не меняясь в лице, достает деньги и, следуя древнему исламскому обычаю, щедро раздает милостыню.

В тени Гиндукуша меняются режимы и технологии, но внутренняя механика жизни остается прежней. Восток остается Востоком.

