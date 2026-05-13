Не основа, но дополнение: в каких регионах России можно получить «зарплату мамы»

Идея платить матерям зарплату за воспитание детей пока не стала федеральной, но несколько регионов уже включили ее в свои меры поддержки. В Кировской области базовый размер такой выплаты превышает 38 тысяч рублей, в Мурманской — составляет 75% от детского прожиточного минимума. Директор департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына объяснила RuNews24.ru , чем «зарплата мамы» отличается от обычных пособий и что мешает распространить эту практику на всю страну.

Региональный эксперимент: от слов к делу

Инструмент поддержки семей под названием «зарплата мамы» широко обсуждается в последнее время, отметила Кислицына. Однако на федеральном уровне инициатива пока не получила развития. Зато несколько регионов перешли от разговоров к реальным действиям и устойчиво закрепили эту выплату в своих системах поддержки семей.

Эксперт напомнила: в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова ежемесячную «зарплату мамы» ввели в 2024 году. Сегодня ее получают более шести тысяч женщин. Базовый размер выплаты составляет 38 203 рубля. В 2025 году для матерей, которые родили первого ребенка в возрасте до 25 лет, сумму проиндексировали до 45 794 рублей.

Более того, регион готовится к следующему шагу — введению «зарплаты бабушки». Предполагается, что эта мера позволит молодым матерям быстрее вернуться к карьере, пока старшее поколение помогает с внуками.

Мурманский опыт: от первенцев до вторых детей

Мурманская область включилась в программу раньше — с 2018 года. Здесь все матери с первенцами в возрасте до полутора лет получают зарплату из регионального бюджета. Размер выплаты составляет 75 процентов от детского прожиточного минимума. На сегодня это около 18 тысяч рублей.

С 2025 года по предложению губернатора Андрея Чибиса стартовала программа «Зарплата мамы 2.0». Меру поддержки распространили и на вторых детей, но с одним условием: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения.

Не замена, а дополнение: в чем суть нового подхода

Кислицына пояснила: «зарплата маме» — это не просто новое название для старых детских пособий. Это отдельная логика семейной политики, в которой власти признают сам труд по уходу и воспитанию ребенка как социально значимую работу.

В отличие от стандартных выплат на детей, здесь акцент смещается на компенсацию занятости родителя. Женщина получает не просто деньги на ребенка, а признание того, что ее работа дома — это труд, заслуживающий оплаты.

Если такой подход будет последовательно развиваться, он может стать не заменой, а важным дополнением к уже существующей системе пособий, резюмировала эксперт. Это усилит как демографическую, так и семейную политику в целом. Однако вопрос о выходе на федеральный уровень пока остается открытым.

