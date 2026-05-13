Зеленые глаза есть только у 2% людей: биолог объяснил, почему они такие редкие

Зеленые глаза встречаются примерно у 2% людей на планете, пишет Forbes. Для сравнения, карие глаза имеют около 79% населения, а голубые — примерно 8–10%. Но редкость зеленого цвета связана не с одним «особым» геном, а с точным совпадением нескольких биологических условий.

Большую часть истории человечества у людей были темные глаза. Даже в Европе, где сегодня чаще встречаются светлые оттенки, древняя ДНК показывает: темные волосы, кожа и глаза долго оставались нормой. Светлая пигментация появилась сравнительно недавно по эволюционным меркам.

Ученые обсуждают две главные версии. Первая: светлые глаза могли пропускать больше света в условиях северных регионов с длинными темными зимами, влияя на циркадные ритмы и настроение. Вторая: редкие светлые глаза могли казаться привлекательными и закрепляться через половой отбор.

За цвет глаз в основном отвечают гены OCA2 и HERC2, регулирующие количество меланина в радужке. Но зеленый цвет — не просто середина между карим и голубым. Он требует умеренного уровня меланина, желтоватого пигмента липохрома и рассеивания света в тканях радужки.

При этом настоящего зеленого пигмента в глазах нет: оттенок возникает как оптический эффект. Поэтому достаточно немного изменить состав или структуру радужки — и получится уже ореховый, голубой или карий цвет.

Именно поэтому зеленые глаза так редки: это узкое биологическое «окно», появившееся относительно поздно и распространившееся главным образом в отдельных европейских популяциях.