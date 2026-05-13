Барашек вместо сына: имам рассказал историю жертвоприношений на Курбан-Байрам

В конце мая мусульмане Новосибирска, как и их единоверцы по всему миру, отметят Курбан-байрам — праздник, который для многих горожан остается загадочным и даже шокирующим из-за обряда жертвоприношения. Чтобы разобраться в смысле традиции и ее современных правилах, редакция Om1 Новосибирск обратилась к имаму Рафаэлю Сулейманову. Он объяснил, почему баранов перестали резать в центре города и как правильно делить мясо.

История обещания: от пророка до наших дней

Праздник Курбан-байрам уходит корнями в историю пророка Ибрагима (в библейской традиции — Авраама), рассказал Сулейманов. Согласно преданию, глубокий старец дал обещание Всевышнему: если у него родится наследник, он принесет его в жертву. Спустя годы сын появился, и слово пришлось держать.

Имам описал состояние пророка, который должен был зарезать собственного ребенка. Несмотря на статус пророка, он оставался отцом с живым сердцем. Ибрагим связал сына, положил его как положено и занес нож, но ничего не получалось. В этот момент он услышал отдаленное блеяние, а затем голос сверху приказал оставить сына и вместо него ежегодно приносить в жертву животное.

Появился красивый белый баран. С тех пор, пояснил священнослужитель, жертва Всевышнему должна быть самой красивой и чистой. Обряд стал обязательным, но только для тех, кто имеет на это средства.

География обряда: из центра за город

Раньше жертвоприношения проходили у исторической мечети на Фрунзе, 1А. Однако после того, как жители Новосибирска начали жаловаться в соцсетях на жестокое обращение с животными в черте города, обряд перенесли в специально отведенное место за пределами населенного пункта, объяснил имам.

Теперь баранов закалывают там, а уже разделанное мясо везут на территорию мечети, где его получают хозяева животных. Сам же обряд за городом, по словам Сулейманова, позволяет избежать лишней публичности и напряженных реакций прохожих.

Три части: себе, родственникам и нуждающимся

Имам подробно описал правила раздела жертвенного мяса. Хозяин животного должен разделить его на три равные части. Одну он оставляет себе, второй угощает родственников, а третью отдает тем, кто не может позволить себе совершить жертвоприношение самостоятельно. Сулейманов также отметил, что мясо жертвенного барана считается целебным.

Количество и альтернативы: от 50 до 500 голов

Число жертвенных животных в Новосибирске варьируется из года в год. По оценке имама, в рамках его мечети в 2026 году зарежут около 50 баранов. Однако в масштабах всего города цифра может достичь 500 голов.

Многие мусульмане предпочитают резать баранов на собственных участках, подчеркнул Сулейманов. Человек может сделать это на своем огороде тихо и достойно, не демонстрируя процесс на всю округу, а затем угостить свежим мясом соседей.

Сроки и масштабы: три дня и тысяча человек

Жертвоприношения длятся три дня. В 2026 году они придутся на 27, 28 и 29 мая. На праздничный намаз в мечети Сулейманова приходит около тысячи человек. Имам дополнил, что многие мусульмане посещают мечеть лишь по большим праздникам, из-за чего в эти дни на улицах города создается особый ажиотаж.

