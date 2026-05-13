Почему нужна четырехдневная рабочая неделя и как переработки связаны с ожирением

Сокращение рабочей недели может быть полезно не только для нервов, но и для веса, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Квинсленда в Австралии. Ученые сравнили рабочие часы и уровень ожирения в 33 странах с 1990 по 2022 год и обнаружили: там, где люди работают дольше, ожирение встречается чаще.

Авторы считают, что дело не только в еде навынос и перекусах на бегу. Долгие часы за работой оставляют меньше времени на движение, готовку нормальной еды, сон и восстановление. Кроме того, хронический стресс может повышать уровень кортизола, который связывают с набором веса.

«Когда у людей более сбалансированная жизнь, у них меньше стресса, они могут выбирать более питательную еду и больше двигаться. Им не надо гнаться за фаст-фудом в пятнадцатиминутный перерыв», — объяснила доктор Прадипа Корале-Гедара.

На примере Великобритании исследователи предположили: переход на четырехдневную рабочую неделю мог бы снизить уровень ожирения на примерно полмиллиона случаев. При этом критики напоминают, что не все компании смогут сохранить пятидневную зарплату при четырех рабочих днях, а снижение доходов само по себе может ударить по здоровью.

Другие исследования тоже показывали, что четырехдневная неделя может снижать стресс, улучшать сон, повышать физическую активность и уменьшать число больничных. Но эксперты предупреждают: сама по себе короткая неделя не решит проблему, если объем задач останется прежним. Главное — не просто убрать один день, а реально снизить перегрузку.

