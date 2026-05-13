Упал и посинел: в Новороссийске СК проверяет обстоятельства смерти ребенка после укола в частной клинике

В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, которому стало плохо во время приема в частном медицинском центре. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ребенка привели в клинику «Новомед» родственники. У школьника были жалобы на повышенную температуру и боль в ухе. По словам тети погибшего, после того как ребенку сделали инъекцию, он потерял сознание, упал на пол и посинел. Отец мальчика в тот момент отсутствовал — он ушел в аптеку за препаратами, которых не оказалось в учреждении.

Информации о том, пытались ли сотрудники клиники оказать помощь ребенку самостоятельно, не приводится. Однако после произошедшего медиков обвинили в бездействии. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла реанимировать школьника — он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе тип и состав введенного препарата, а также квалификацию и действия медицинского персонала.

