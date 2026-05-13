Опасные клещи Hyalomma: энтомолог рассказал, где в России они водятся и чем грозят

Клещи подвида Hyalomma, переносящие смертельно опасные заболевания, встречаются в России, но их ареал ограничен южными регионами с аридным и пустынным климатом. Об этом в беседе с Life.ru заявил энтомолог, биолог, паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Владимир Турицин.

По словам ученого, большие рыжие клещи Hyalomma издавна обитают на юге страны, а также в Африке и Азии. Их главное отличие от обычных клещей — хорошо развитые глаза. Стандартные иксодовые клещи практически вслепую поджидают жертву на веточке, тогда как Hyalomma способны видеть. Они не падают с куста, а целенаправленно ползут в сторону потенциального источника пищи. Турицин уточнил, что преследованием это не назвать, но движение в сторону жертвы у них выражено.

Эти клещи являются переносчиками крымской геморрагической лихорадки — заболевания с высокой летальностью. Однако биолог подчеркнул, что в России Hyalomma не так многочисленны, как в Средней Азии, где их встречается «килограммами». В нашей стране они точно есть в Калмыкии, под Астраханью, в Ставропольском крае — то есть там, где жаркий и сухой климат. Энтомолог рекомендует жителям и гостям этих регионов соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок по степи или полям. В остальных частях России риск встречи с Hyalomma минимален.

