«Аринина оценила доброту»: Елена Проклова не удивлена завещанием квартиры и дачи Ирине Пеговой

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова высказалась о громкой истории с наследством Людмилы Арининой. Напомним, покойная заслуженная артистка завещала свою квартиру в Москве и дачу на Истре актрисе Ирине Пеговой, а не своим родным племянникам.

В комментарии изданию Teleprogramma.org Проклова подтвердила, что между Пеговой и Арининой действительно были теплые отношения, поэтому она не видит ничего удивительного в таком завещании.

«Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — сказала актриса.

По мнению Прокловой, Аринина прекрасно оценила доброту и заботу, которые Пегова проявляла к ней в последние годы жизни. Аринина была одинока и нуждалась в помощи. Елена добавила, что завоевать доверие Людмилы Михайловны было непросто, и Пегова ведет себя достойно, не выставляя напоказ свои отношения с покойной и не вступая в публичные споры.

Также Проклова высказалась о сложных отношениях Людмилы Арининой с ее племянниками, которые, по некоторым данным, пытались оспорить завещание. Актриса считает, что такие ситуации случаются в жизни многих людей, и это не является каким-то особым маркером именно актерской профессии.

