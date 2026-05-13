Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину свидетельствует о нежелании Европы искать дипломатическое урегулирование конфликта. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети.

Политик отметил, что Евросоюз изначально стремился ослабить Россию санкционным давлением и использовать Украину в качестве инструмента для достижения этой цели. Однако, по его словам, эти меры дали обратный эффект и негативно отразились на экономике самого объединения.

Мема обратил внимание, что, несмотря на недостаточную готовность Европы к полноценному военному противостоянию, процесс перевооружения стран ЕС продолжается. Финский политик расценил это как явный признак того, что европейское руководство делает ставку на дальнейшую эскалацию конфликта в обозримом будущем, а не на поиск мирных решений.

Поездка Писториуса в Киев состоялась накануне. Официальный Берлин заявлял, что целью визита было обсуждение военной помощи Украине и координация поставок вооружений.

Ранее политолог заявил, что европейская промышленность не хочет работать на войну с Россией.