В Химках состоялась лекция о войсках радиоэлектронной борьбы

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» прошло патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для участников подготовили лекцию об одном из самых современных и стратегически важных родов войск России, рассказали об истории их возникновения и не только.

«Я рад, что так много юных химчан присоединилось к нашему мероприятию, чтобы узнать о тех, кто стоит на защите информационного пространства нашей страны», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что специалисты РЭБ сейчас выполняют одну из ключевых ролей в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, они обеспечивают прикрытие войск от беспилотников, защищают каналы связи и так далее. Отметим, что лекция прошла в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.