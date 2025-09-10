В Химках состоялся День открытых дверей в Доме детского творчества «Родник»

В Химках жители смогли посетить День открытых дверей в Доме детского творчества «Родник», педагоги подготовили масштабную культурную программу «Город мастеров». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Его провели в парке имени Величко в преддверии Дня города.

Посетителей ждали зоны мастер-классов по росписи фигурок, создании цветов из бисера, игре на деревянных ложках и не только, игровые тренинги, танцевальный флешмоб и урок по базовым приемам самообороны. Кроме того, желающие могли пообщаться с педагогами Дома детского творчества и задать вопросы о доступных кружках и секциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.