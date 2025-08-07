В Химках специалисты проведут капремонт дороги на улице 9 Мая

В Химках в пятницу, 15 августа, начнется капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая, общая протяженность ремонта составит более 3 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что работы будут вести на каждой полосе по очереди, поэтому дорогу не будут перекрывать полностью. Движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. При возникновении заторов на этом участке водителям посоветовали выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Дорожники проведут работы по расширению земляного полотна, замене бортового камня, устройству остановок, тротуаров, светофоров. После этого они начнут фрезерование асфальтобетонного покрытия, ремонт колодцев, дождеприемников, выполнят укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Все работы завершат 30 ноября.

