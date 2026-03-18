В Химках стартовали фасадные работы в первой школе ЖК «Пятницкие Луга»
Фасадные работы стартовали в школе ЖК «Пятницкие Луга» в Химках
Фото: [Самолет]
В жилом комплексе «Пятницкие Луга» в Химках продолжается строительство первой школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, работы проводит группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Строители приступили к монтажу фасадных конструкций снаружи здания, а внутри – к отделочным работам. Общая строительная готовность достигла 43%. В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 14 тыс. кв. м. Для школьников обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, творческие мастерские, а также помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый зал с эстрадой, два спортивных зала и другие помещения. Рядом организуют многофункциональную среду для активного и спокойного отдыха.
На территории ЖК возвели три корпуса, наземный паркинг, работает детский сад.
