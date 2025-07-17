В Химках участнику СВО помогли пройти реабилитацию
Ассоциация ветеранов СВО в Химках помогла военному пройти реабилитацию
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В химкинском отделении Ассоциации ветеранов СВО участнику специальной военной операции помогли пройти реабилитацию, сейчас он находится в Центре имени Мещерякова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров подчеркнул, что помощь военным является одной из приоритетных задач организации. Участник СВО получил тяжелое двойное ранение, а также столкнулся с проблемами со слухом. Теперь он восстанавливает здоровье.
«Благодарю Ассоциацию ветеранов СВО Химок, руководителя Александра за направление в реабилитационный центр. Здесь мне очень нравится, персонал хорошо относится и всегда помогает», — поделился он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.