В Химках в 2026 году откроют обновленное дошкольное отделение школы «Наследие»

Капремонт дошкольного отделения школы «Наследие» завершат в Химках
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На Ленинском проспекте в Химках завершается капитальный ремонт дошкольного отделения школы «Наследие», его откроют в январе 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках региональной программы капитального ремонта образовательных учреждений, подрядчик завершает финальную стадию отделки внутренних помещений и проводит необходимые мероприятия по настройке и запуску всех инженерных коммуникаций.
Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м. В нем провели замену кровли, фасада и оконных конструкций, обновили всю систему водоснабжения, отопления и не только.
