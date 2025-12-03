В Химках в 2026 году откроют обновленное дошкольное отделение школы «Наследие»

На Ленинском проспекте в Химках завершается капитальный ремонт дошкольного отделения школы «Наследие», его откроют в январе 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках региональной программы капитального ремонта образовательных учреждений, подрядчик завершает финальную стадию отделки внутренних помещений и проводит необходимые мероприятия по настройке и запуску всех инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м. В нем провели замену кровли, фасада и оконных конструкций, обновили всю систему водоснабжения, отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.