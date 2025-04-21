В Химках в честь годовщины Победы на Чудском озере провели интеллектуальную игру

В Химках на базе Дворца культуры «Родина» провели интеллектуальную игру, посвященную Победе русских войск на Чудском озере в 1242 году, сообщили в пресс-службе администрации округа. Участникам предстояло ответить на вопросы об истории сражения.

«Русская армия под предводительством князя Александра Невского одержала победу. Именно благодаря его мудрому руководству, отваге и сплоченности наших воинов была одержана победа», — рассказал депутат Совета депутатов Алексей Федоров.

Помимо этого, патриотическое мероприятия прошло в детской школе искусств в Сходне. В рамках него посетителям рассказали о событиях того времени, а также о том, что стало главным фактором победы.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов напомнил, что в округе с 2024 года реализуют масштабную патриотическую программу и проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.