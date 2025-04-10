В Химках в Международный день освобождения узников концлагерей пройдет памятный митинг
Памятный митинг пройдет в Химках в День освобождения узников концлагерей
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В пятницу, 11 апреля, в Химках пройдут памятный митинг и церемония возложения цветов, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, они состоятся у обелиска «Отстоявшим Отчизну». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участниками мероприятий станут местные жители, представители администрации, молодежь, ветераны, участники специальной военной операции и приглашенные гости.
«Это особенная дата, напоминающая всему человечеству о страшных страницах истории Великой Отечественной войны, о миллионах жертв нацизма и о героизме тех, кто сражался за свободу и жизнь», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула важность воспитания патриотизма и исторической памяти у молодого поколения. Митинг станет частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.