В Химках в Международный день освобождения узников концлагерей пройдет памятный митинг

В пятницу, 11 апреля, в Химках пройдут памятный митинг и церемония возложения цветов, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, они состоятся у обелиска «Отстоявшим Отчизну». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.