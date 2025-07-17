В Химках в микрорайоне Кутузовский прошла выездная администрация

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках в микрорайоне Кутузовский провели выездную администрацию при участии главы Елены Земляковой, она вместе с представителями профильных служб и управлений приняла обращения у более 40 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего граждане интересовались вопросами из сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта и социальной поддержки.

«Я обратилась с вопросом культурного развития нашего района, в частности ДК „Брехово“. Сама я бываю здесь очень часто, двое моих детей посещают там кружки. Обратилась по поводу ремонта пешеходного перехода вблизи ДК. Пообещали решить этот вопрос в конце июля», — поделилась местная жительница Маргарита Дадыкина.

В рамках мероприятия жители также могли предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.

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