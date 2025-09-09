В Химках восстановили права вдовы участника СВО

Прокуратура Московской области и Фонд «Защитники Отечества» помогли восстановить права вдовы участника специальной военной операции, на банковские счета которой неправомерно наложили арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина обратилась к Химкинскому городскому прокурору в ходе приема в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества». Проверка показала, что на ее счет зачислили часть денежных средств, ранее похищенных телефонными мошенниками у жительницы Тюмени. В результате по уголовному делу следственным органом Тюменской области на них был наложен арест.

Из-за этого женщина не могла получить доступ к перечисляемым на эти же счета выплатам в связи с гибелью ее супруга, а также пособиям на несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Специалистам удалось доказать непричастность вдовы к совершению противоправных деяний, поэтому арест со счетов заявительницы был снят.

