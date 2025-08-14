В Химках возбудили дело о хищении 9,5 млн рублей, выделенных на ремонт мемориальных комплексов

В Подмосковье по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о хищении более 9,5 млн рублей, выделенных на ремонт мемориальных комплексов. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Химкинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В результаты удалось установить, что в апреле 2025 года муниципальное бюджетное учреждение в сфере городского хозяйства заключило контракт на выполнение работ с коммерческой организацией. Однако было зафиксировано необоснованное завышение объемов выполненных работ.

По материалам проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.