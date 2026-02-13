В Химках возведут школу в составе ЖК «1-й Шереметьевский»

В Химках в составе ЖК «1-й Шереметьевский» от девелопера ФСК возводят школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, сдать ее в эксплуатацию планируют в 2026 году. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит более 19,6 тыс. кв. м, в нем разместят два спортивных зала, актовый зал, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской работы с лаборантскими и выставочными пространствами, бассейн. На прилегающей территории появятся озелененный сквер, футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр младших школьников.

Жилой комплекс реализуют под брендом «1-й ДСК», в его состав войдут пять жилых корпусов – он будет полностью завершен в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.