В Химках возведут школу в ЖК «1-й Шереметьевский»

В ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково в Химках продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, специалисты ремонтируют фасад здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.

«На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре мы будем готовы к запуску отопления. В этой школе будет установлен индивидуальный тепловой пункт», — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Андропов.

Площадь образовательного учреждения составит почти 20 тыс. кв. м, в нем разместят спортзалы, бассейн с пятью дорожками, актовый зал на 550 мест. В здании будут работать лифты — пассажирский и грузовой. На прилегающей территории появится зеленый сквер.

