В Химках временно изменят движение одного маршрута

В Химках на фоне проведения ремонтных работ на улице Микояна временно изменят движение маршрута № 7. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Временные изменения в маршруте необходимы во избежание обрушения дорожного полотна», — отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что участок дороги на улице Микояна в микрорайоне Сходня перекроют, из-за чего движение по маршруту будет осуществляться только по улице Первомайская — в сторону станции Сходня. Специалисты планируют завершить работы на сетях водоотведения ориентировочно до 18:00.

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