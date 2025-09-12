В Химках взяли на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с собакой

Химкинская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что это произошло после появления сообщения в СМИ о том, что 11 сентября 2025 года в микрорайоне Брехово была обнаружена безнадзорная собака с увечьями и скальпированной раной головы.

По требованию прокуратуры по данному факту возбудили уголовное дело. В округе проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.