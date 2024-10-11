В Химках задержали курьера мошенников при передаче 500 тысяч рублей

В Химках задержали курьера мошенников, когда он получал от жительницы 500 тысяч рублей. Передача денег происходила под контролем полиции, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница в возрасте 79 лет. Женщина рассказала, что ей позвонили якобы из банка и пытались заверить в том, что пенсионерка стала жертвой мошенничества. Злоумышленники убеждали жительницу задекларировать деньги и передать их доверенному лицу организации.

Женщина сочла звонок подозрительным и обратилась в полицию. Передача денежных средств курьеру злоумышленников происходила под контролем оперативников. Преступника задержали, сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.