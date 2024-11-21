В Химках задержали местного жителя, который похитил драгоценности на 780 тысяч рублей

В Химках задержали местного жителя, который похитил у женщины драгоценности более чем на 780 тысяч рублей, передает ГУ МВД России по Московской области.

Заявление поступило от местной жительницы. Похитителя установили и задержали. Им оказался житель, работавший курьером. Выяснилось, что он привез заявительнице заказ и, когда та отвлеклась, взял с полки золотое кольцо и цепочку с кулоном. Похищенное он продал и потратил деньги.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.