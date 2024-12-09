В Химках задержали мужчину, который похитил у своей сожительницы деньги и украшения на полмиллиона рублей

В Химках задержали приезжего, который похитил у своей сожительницы деньги и ювелирные изделия. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 26 лет. Женщина рассказала, что у нее украли деньги и украшения на 570 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали сожителя заявительницы — уроженца Тульской области в возрасте 29 лет. Мужчина во всем сознался. Выяснилось, что на протяжении шести месяцев он через банковское приложение переводил себе деньги сожительницы, а затем похитил драгоценности. Деньги злоумышленник потратил на личные нужны, а украшения продал.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.