В Химках задержали работников склада, укравших строительные материалы

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 31-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья и 53-летнего уроженца Республики Калмыкия, которых подозревают в краже строительных материалов со склада в микрорайоне Левобережный, где они работали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что один из подозреваемых, который работал грузчиком, разработал план по хищению строительных материалов. Он договорился с водителем фуры о погрузке на 150 штук телескопических металлических стоек больше, чем указано в накладной. Украденные материалы они продали в пункт приема металлолома, материальный ущерб превысил 150 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ, им выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество вернули владельцу.

Ранее в Красногорске задержали мужчину, который расплачивался в магазинах чужой картой.