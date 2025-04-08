В Красногорске задержали мужчину, который расплачивался в магазинах чужой картой

Сотрудники уголовного розыска Отрадненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 29-летнего уроженца одной стран Закавказья, которого подозревают в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он нашел банковскую карту на массажном кресле в одном из торговых центров в Путилково и расплачивался ею в нескольких магазинах и на АЗС, после чего выбросил ее.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговых точках, где осуществлялась оплата картой, оперативники установили и задержали подозреваемого недалеко от места временного проживания в Путилково», — добавила Петрова.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали грабителя, совершившего серию краж из частных домов на 3 млн рублей.