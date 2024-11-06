В Химках задержали женщину, которая подожгла мусорные контейнеры и автомобили
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Химках задержали местную жительницу, которая подожгла мусорные контейнеры. В результате загорелось несколько машин, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в конце октября на Совхозной улице в микрорайоне Левобережный. В утренние часы женщина подошла к площадке для сбора мусора и подожгла контейнеры. Пламя перекинулось на два автомобиля, которые были припаркованы рядом. В результате происшествия никто не пострадал.
Нарушительницу задержали. Ей оказалась местная жительница 1991 года рождения. В момент совершения преступления она была пьяна. На гражданку завели уголовное дело.