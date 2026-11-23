Гол Никишина принес победу «Каролине» в матче с «Рейнджерс»
Защитник «Каролины» Никишин забросил победную шайбу в матче с «Рейнджерс»
Фото: [ХК «Каролина Харрикейнз»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2. Победную шайбу забросил защитник «Ураганов» Александр Никишин.
В начале сезона Никишин устроил забастовку, отказываясь подписывать новый контракт. Россиянин хотел получить долгосрочное соглашение с ежегодной зарплатой в районе $9 млн. Руководство «Каролины» на уступки не шло, в итоге в конце октября Никишин подписал годичный контракт с зарплатой $3 млн, отложив на потом переговоры о соглашении на более длительный срок.
В пяти матчах после возвращения в состав Никишин набрал 5 (3+2) очков.
«Каролина» лидирует в Восточной конференции и во всей НХЛ, набрав 39 очков в 24 матчах.
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