В начале сезона Никишин устроил забастовку, отказываясь подписывать новый контракт. Россиянин хотел получить долгосрочное соглашение с ежегодной зарплатой в районе $9 млн. Руководство «Каролины» на уступки не шло, в итоге в конце октября Никишин подписал годичный контракт с зарплатой $3 млн, отложив на потом переговоры о соглашении на более длительный срок.

В пяти матчах после возвращения в состав Никишин набрал 5 (3+2) очков.

«Каролина» лидирует в Восточной конференции и во всей НХЛ, набрав 39 очков в 24 матчах.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 15-го тура РПЛ, завершившего первый круг чемпионата.