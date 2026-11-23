Роскачество назвало самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Эксперт Шульженко: март, апрель, июль и еще ряд месяцев выгодны для отпуска
Март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году с точки зрения сохранения дохода: в каждом из них при пятидневке по 22 рабочих дня. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.
По ее словам, если важно сохранить привычный уровень дохода, лучше выбирать месяцы с бо́льшим числом рабочих дней. При окладной системе стоимость одного рабочего дня зависит от их количества в месяце: чем рабочих дней меньше, тем дороже каждый из них и тем больше зарплаты сотрудник теряет, заменяя их отпуском. Отпускные при этом рассчитываются по среднему заработку. Менее выгодными могут оказаться январь и май: например, в январе 2027 года предусмотрено всего 15 рабочих дней. Итоговая разница зависит также от конкретных дат отпуска, графика и заработка сотрудника.
Если же важнее отдыхать дольше, сохранив дни ежегодного отпуска, стоит рассмотреть периоды рядом с праздниками — такие варианты есть в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Например, отпуск с 24 по 26 февраля позволит при стандартной пятидневке отдыхать восемь дней подряд — с 21 по 28 февраля, из ежегодного отпуска будут использованы только три дня. При этом суббота, 20 февраля, станет рабочей из-за переноса выходного на понедельник, 22 февраля.
Специалист напомнила, что обычные субботы и воскресенья, напротив, входят в продолжительность отпуска и учитываются при его оформлении, а нерабочие праздничные дни, попавшие в ежегодный оплачиваемый отпуск, в число его календарных дней не включаются.
Шульженко посоветовала заранее обсудить желаемые даты с руководителем и командой: после утверждения графика изменение периода отдыха, как правило, потребует согласования с работодателем.
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