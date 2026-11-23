Март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году с точки зрения сохранения дохода: в каждом из них при пятидневке по 22 рабочих дня. Об этом « Газете.Ru » рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

По ее словам, если важно сохранить привычный уровень дохода, лучше выбирать месяцы с бо́льшим числом рабочих дней. При окладной системе стоимость одного рабочего дня зависит от их количества в месяце: чем рабочих дней меньше, тем дороже каждый из них и тем больше зарплаты сотрудник теряет, заменяя их отпуском. Отпускные при этом рассчитываются по среднему заработку. Менее выгодными могут оказаться январь и май: например, в январе 2027 года предусмотрено всего 15 рабочих дней. Итоговая разница зависит также от конкретных дат отпуска, графика и заработка сотрудника.

Если же важнее отдыхать дольше, сохранив дни ежегодного отпуска, стоит рассмотреть периоды рядом с праздниками — такие варианты есть в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Например, отпуск с 24 по 26 февраля позволит при стандартной пятидневке отдыхать восемь дней подряд — с 21 по 28 февраля, из ежегодного отпуска будут использованы только три дня. При этом суббота, 20 февраля, станет рабочей из-за переноса выходного на понедельник, 22 февраля.

Специалист напомнила, что обычные субботы и воскресенья, напротив, входят в продолжительность отпуска и учитываются при его оформлении, а нерабочие праздничные дни, попавшие в ежегодный оплачиваемый отпуск, в число его календарных дней не включаются.

Шульженко посоветовала заранее обсудить желаемые даты с руководителем и командой: после утверждения графика изменение периода отдыха, как правило, потребует согласования с работодателем.

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