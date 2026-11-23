«Это издевательство»: полузащитник «Динамо» возмутился судейством в матче с «Краснодаром»
Полузащитник «Динамо» Глебов о судействе с «Краснодаром»: «Это издевательство»
Фото: [ФК «Динамо»]
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов в эфире «Матч ТВ» высказался о судействе в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
На 44-й минуте матча динамовцы остались в меньшинстве. Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР показал красную карточку защитнику бело-голубых Максиму Осипенко за фол против Джона Кордобы.
«Удаление — что это такое? Такой опытный арбитр берёт и убивает игру. Я считаю, такой хороший футбол был до удаления. Взять и превратить игру вот в это… Ну это издевательство», — сказал Глебов.
В 15-м туре РПЛ очки потеряли все лидеры. Это позволило «Динамо» завершить первый круг чемпионата на первом месте. Бело-голубые набрали 32 очка, на один балл отстает «Зенит», на два — «Спартак».