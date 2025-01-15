В Химках завершается текущий ремонт больницы

В Подмосковье завершается текущий ремонт Химкинской больницы, расположенной в микрорайоне Фирсановка, работы проходят в рамках областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас строители выполняют электромонтажные работы, а также доделывают водопровод и канализацию и восстанавливают входные группы. Полностью завершить ремонт планируется в первом квартале 2025 года.

В ведомстве уточнили, что данная больница является крупнейшим государственным бюджетным учреждением здравоохранения региона. В нем оказывают медпомощь жителям Химок и близлежащих населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.