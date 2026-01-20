В Химках завершат капремонт колледжа «Подмосковье»

На Юбилейном проспекте, 59 городского округа Химки продолжается капитальный ремонт колледжа «Подмосковье», строительная готовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета. Строители выполняют фасадные работы, чистовую отделку помещений, благоустройство территории и не только.

В целом в рамках ремонта они обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.