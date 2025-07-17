В Химках завершат капремонт восьмой школы

В Химках завершается капитальный ремонт школы № 8 имени В. И. Матвеева, сдать объект планируют в августе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.

В ремонте задействованы 65 рабочих и три единицы техники, они продолжают подключать инженерные системы, укладывать настенную плитку в санузлах и не только. Общая стройготовность достигла 65%.

В понедельник, 21 июля, в образовательное учреждение приедут художники, чтобы расписать стены внутренних помещений. После этого во дворе подготовят площадку для установки бюста первого директора школы, ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева. Мемориал посвятят 352-й Оршанской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.